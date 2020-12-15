شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4 معارض سيارات وقاعة تصوير في حملة على حرم الطريق الزراعي بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بحملة مكبرة لتطهير وإزالة الإشغالات والمخالفات والمعارض والمنشأت المخالفة على الطريق الزراعي بقها.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أنه لن يسمح لأي مواطن يتعدي على حرم الطريق الزراعي بإقامة أي منشأت ولن يتم التهاون مع أي مخالفة وسيتم استمرار الحملة بشكل دوري لإزالة المخالفات.

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات بمدينة قها تتمثل في إزالة قاعة للتصوير «فوتو سيشن»، لإقامتها بالمخالفة على أرض زراعيه على الطريق الزراعي، و4 معارض لتشوين السيارات لم تترك المسافه القانونيه وبدون تراخيص وكلها على حرم الطريق الزراعي، من ناحيه ومن ناحيه أخرى على حرم الري وبها مخالفه لاقامتها على الأرض الزراعيه وبها هناجر حديدية تمت إزالتها بمعدات الوحدات المحلية بمدينه قها.

تم تحرير المحاضر لأصحابها وتحويلهم إلى النيابة، وإلزامهم برفع المخلفات وإعادة زراعة الأرض مرة أخرى.

ووجه المحافظ، بالتنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية الماره بالطريق الزراعي بتكثيف الحملات لرفع كافة الإشغالات على حرم الطريق الزراعي.

رافق المحافظ في الحملة المهندسه امل فوزي رئيس مدينه قها، واداره الاشغالات والمرافق بالوحده المحليه ومسئولي الجمعيه الزراعيه.