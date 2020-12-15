شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأكاديمية العربية» يستقبل وفدًا من نقابة الصحفيين بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الثلاثاء، وفدا من نقابة الصحفيين بالاسكندرية يترأسه الكاتب الصحفي فكرى عبدالسلام نقيب الصحفيين وذلك لبحث سبل التعاون بين الأكاديمية العربية ونقابة الصحفيين بالإسكندرية.

ضم وفد «النقابة» كل من: عمرو حافظ وكيل النقابة، سيد سعيد سكرتير النقابة، وبسمة الشحات عضو المجلس ومراقب عام النشاط بالنقابة الفرعية.

واكد رئيس الاكاديمية اهمية دور الصحافة والإعلام في ظل التطورات والتحديات في الوقت الراهن ودوره في ترسيخ القيم والثوابت المجتمعية.

وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون بين نقابة الصحفيين بالإسكندرية والأكاديمية العربية، حيث أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار استعداد الأكاديمية للتعاون مع النقابة في المجالات ذات الصلة.

ومن جانبه أشاد الكاتب الصحفي فكرى عبدالسلام بما تمتلكه الأكاديمية من إمكانيات علمية ومعملية وبنية تحتية على اعلي مستوى مما جعلها في مصاف كبريات الجامعات في مصر والمنطقة العربية. وأعرب عن تطلعه لتعاون كامل مع ذلك الصرح العلمي العربي المتميز على أرض مصر.

رئيس "الاكاديمية العربية" يستقبل وفدا من نقابة الصحفيين بالإسكندرية لبحث سبل التعاون

رئيس "الاكاديمية العربية" يستقبل وفدا من نقابة الصحفيين بالإسكندرية لبحث سبل التعاون

رئيس "الاكاديمية العربية" يستقبل وفدا من نقابة الصحفيين بالإسكندرية لبحث سبل التعاون

رئيس "الاكاديمية العربية" يستقبل وفدا من نقابة الصحفيين بالإسكندرية لبحث سبل التعاون