جامعة المنوفية تنظم معرضًا خيريًا للملابس لمرضى معهد الكبد ومرافيقهم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عبدالرحمن الباجوري، نائب رئيس جامعة المنوفية، قيام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد الكبد القومى بتنظيم معرض خيري للملابس تم توزيعها مجانا على المرضى ومرافقيهم والفقراء.
واكد «الباجورى» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، ان المعرض يهدف إلى تقديم المساعدات العينية والرعاية الاجتماعية للمرضي والمحتاجين بالإضافة إلى الرعاية الطبية مؤ كدا على أن دور الجامعة في خدمة المجتمع يتطلب تقديم رعاية متكاملة للطلاب والمرضي وأهالي المحافظة.
وأشارت الدكتورة سميرة عزت، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على المعرض، أن المعرض ضم ملابس متنوعة تناسب كل الأعمار تبرع بها اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين لمساعدة المحتاجين ويضم ملابس جديدة ومستعملة وقد شهد المعرض اقبالا من العاملين ومرافقين المرضى والمرضى وتم توزيع هدايا وملابس للقسم الداخلى.
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