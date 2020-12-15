شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: ليس أمامنا سوى الاحتراز الوقائى.. واللقاحات لن تقضى على كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، مؤتمراً صحفياً بقصر الاتحادية اليوم، الثلاثاء، حول آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلي أن الوضع الراهن يشير إلي زيادة في الحالات المصابة، مؤكداً أن ما تعلنه وزارة الصحة والسكان يومياً هي الأرقام الحقيقية، وليس من مصلحة الدولة أن تخفي شيئًا.

وأضاف مستشار الرئيس، أن مصر لديها خبرة في التعامل مع الحالات، وأن الشعب المصرى صار لديه "وعى.. والناس اتعلمت"، ووزارة الصحة تتابع هذه الحالات بشكل دقيق.

وأكد "عوض تاج الدين"، أنه ليس أمامنا حالياً أو مستقبلاً سوى الاحتراز الوقائى، عن طريق استخدام الماسكات والمطهرات، وغسل اليدين، والتباعد الاجتماعى، مضيفاً:"ما زالت الإجراءات الاحترازية هى الأولوية ويجب أن تستمر".

وأوضح مستشار الرئيس، أن هناك تقدير من الدولة للكوادر الطبية التي ضحت كثيراً منذ ظهور هذه الجائحة، مشيراً إلي أنه في حالة اعتماد لقاح بعينه لفيروس كورونا، ستكون الأولوية للطواقم الطبية فى مستشفيات العزل، ثم لكبار السن، ثم للذين يعانون من الأمراض المزمنة.

وأكد "عوض تاج الدين"، أن الدولة كلها تتابع كل المعايير والأعداد بدقة شديدة، مشيراً إلي تصريح وزير المالية بتوفير الأموال اللازمة لجلب اللقاحات، مضيفاً:" كل شئ يهون فى سبيل دعم المرضى".

وقال إنه حتي بعد التطعيمات لن تعطي مناعة كاملة ولن تقضي علي الفيروس نهائياً لكنها ستقلل الأعراض، وبالتالي يجب الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.