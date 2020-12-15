شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين لـ الخليج 365: الرئيس وجه بمنح لقاح كورونا للمصريين مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمنح لقاح فيروس كورونا المستجد مجانا للمصريين. وقال عوض تاج الدين في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، رداً على سؤال لـ"الخليج 365": "أي إنسان هيحتاج اللقاح سيحصل عليه مجانًا، كما أن أى إنسان غير قادر يستطيع عمل التحاليل اللازمة بالمجان، بعد تقديم ما يثبت ذلك".

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