مصر تدين إعلان السلطات الإسرائيلية خطة لإنشاء 8300 وحدة استيطانية فى القدس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، اليوم 15 الجارى، عن إدانة جمهورية مصر العربية لإعلان السلطات الإسرائيلية خطة لإنشاء نحو 8300 وحدة استيطانية جديدة فى مدينة القدس، باعتبار ذلك خرقًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وصادقت بلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدس على خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية وأبراج خاصة فى المنطقة الممتدة من أراضى بيت صفافا والمالحة والبقعة حتى قرية الولجة.
وكشفت وسائل إعلام فلسطينية عن نية الجانب الإسرائيلى بناء 8300 وحدة استيطانية لأغراض السكن، والصناعة، والتجارة، بحيث سيغير المخطط حدود المدينة ويوسع حدود المنطقة الصناعية الجديدة "تلبيوت".
وحسب مخطط بلدية الاحتلال الإسرائيلى، من المقرر أن يتم الشروع فى التنفيذ بحلول عام 2021 على أن تستمر الأعمال حتى عام 2040.
ويتضمن المخطط بناء أبراج يصل ارتفاعها إلى 30 طابقا، وتضم آلاف الوحدات الاستيطانية.
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