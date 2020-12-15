مستشار الرئيس: "مش هنعتمد أى لقاح لكورونا إلا لما نكون مطمئنين 100%"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه لن يسمح بتداول أي شىء خاص بلقاحات فيروس كورونا المستجد إلا عندما تكون الدولة المصرية ممثلة في الحكومة واللجان العلمية والطبية مطمئنة تماماً بنسبة 100%.
وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين فى مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية اليوم، الثلاثاء، "إننا نراقب اللقاحات في مختلف دول العالم"، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه يومياً كل جديد في هذا الإطار".
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