شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: لو لم يكن الاقتصاد المصرى قويا ما استطاع مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، والمتوقع أن تكون الأخيرة فى الفصل التشريعى الأول، على قوة الاقتصاد المصرى بقوله: " ولو لم يكن الاقتصاد قوى ما استطاع الصمود ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ويخرج منها متعافى ".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبدالعال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنه 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق(بصفتها المفترض) وجى بى مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جى بى مورجان تشيس أن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسى المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة(بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ13/8/2020، والذى يهدف إلى المساعدة فى تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطى قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف عبد العال، تعقيبا على انتقادات بعض النواب للحصول على مزيد من القروض، بتأكيده أن الدولة صاحبة أكبر اقتصاد هى أكبر مقترض فى العالم، ولا يوجد دولة لا تقترض مهما بلغت قوتها الاقتصادية، هكذا هى حركة الاقتصاد فى العالم، المهم فى الأمر أن تكون هذه القروض فى الحدود الآمنة، وهذا مؤكد من قبل وزارة المالية لدينا وأطمئن الجميع فى هذا الصدد.

وشدد عبد العال، على أن دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع موجودة فى اللجنة، ونحن نتكلم الآن على الأثر المترتب على إنشاء المونوريل، ولدينا ملاءة مالية وضمان من وزارة المالية والقرض فى الحدود الآمنة واكثر.

وحول انتقادات بعض النواب ومنهم النائبان طلعت خليل وعبد الحميد كمال حول كيفية الاقتراض فى حين تم اعتماد مشروع يقضى بتحويل الهيئة القومية للأنفاق إلى اقتصادية بدلًا من خدمية، علق رئيس مجلس النواب بقوله أن الهيئة بدأت خلال الفترة الأخيرة فى تحقيق النجاحات والتحرر من القيود التى لاحقتها سابقا.