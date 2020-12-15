شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على فض دور الانعقاد السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب على فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول. وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "عملا بحكم المادة 274 الفقرة الاخيرة هل توافقون على فض دور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الاول؟". وأعلن رئيس مجلس النواب، بعدها موافقة المجلس على فض دور الانعقاد متمنيا للنواب التوفيق فى الفصل التشريعى القادم.

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