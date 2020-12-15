مستشار الرئيس: هذه الفئة ستحصل على لقاح كورونا أولًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحة والوقاية، أن أولوية توزيع لقاح كورونا في مصر ستكون للكوادر الطبية وخاصة ذات الصلة بعلاج كورونا لأنهم الأكثر عرضة للعدوى بكثافة، ثم كبار السن لأنهم عرضة لمضاعفات شديدة ثم أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر والقلب والسرطان، ثم الحوامل.

ولفت تاج الدين - خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الرئاسة بقصر الاتحادية - إلى أن الفيروسات بصفة عامة لها خاصية التحور ولهذا السبب يتغير التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية كل عام، وهناك في مصر والعالم 8 أنواع من فيروس كورونا والسؤال هو إلى أي مدى زمني سيكون اللقاح فعالا في مواجهة الكورونا لأن الفيروس سيتحور بمرور الوقت وبالتالي سيختلف أيضا تركيب الفيروس.

وأشار مستشار الرئيس إلى أن العالم كله سيحصل على جرعات متتالية من اللقاح ضد كورونا، موضحا أن المستشفيات الميدانية بها عدد ضخم من الأسرة وجاهزة للاستخدام عند زيادة الإصابات بالكورونا.

وأضاف أن مستشفيات العزل تم إنشاؤها في مصر بشكل تدريجي وفي يوم واحد تم افتتاح 312 مستشفي عندما زادت الإصابات بصورة كبيرة في فترة ما بين عيد الفطر وعيد الأضحى.