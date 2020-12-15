"بناء مَكنز للفتاوى".. المفتي يناقش رسالة دكتوراه بأداب حلوان 30 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يناقش الباحث أحمد رجب ابو العزم، مساعد مستشار مفتي الجمهورية، رسالة الدكتوراه حول "بناء مكنز للفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ـ دراسة تحليلية تجريبية"، بكلية الآداب بجامعة حلوان، الأربعاء 30 من ديسمبر الجاري.

وتتكون لجنة المناقشة والحكم من كل من، الدكتور شوقي ابراهيم علام مفتي الجمهورية مناقشا، الدكتور محمد فتحي عبد الهادي أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة، مشرفا ورئيسا، والدكتور زين الدين محمد عبدالهادي أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة حلوان، مشرفا، والدكتورة إيناس حسين صادق أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة حلوان مناقشا.

كان الباحث احمد رجب ابو العزم، مساعد مستشار مفتي الجمهورية، مدير وسائل التواصل الاجتماعي بدار الإفتاء، حصل على درجة الماجستير في رسالة بعنوان " خدمة الرد على الأسئلة والاستفسارات ومقوماتها بدار الإفتاء المصرية".