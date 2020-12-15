وزيرة الهجرة: العلاقات بين مصر وقبرص واليونان في أزهى عصورها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن العلاقات المشتركة بين مصر وقبرص واليونان تشهد أزهى عصورها خلال الفترة الحالية، والجميع لديه رغبة في تعميق هذه العلاقات بين البلدان الثلاثة وتوسيع رقعة التعاون المشترك، مضيفة أن الجاليات القبرصية واليونانية التي عاشت وما زالت تعيش في مصر تسهم بدور حيوي وتاريخ طويل داخل المجتمع المصري حتى أثروا فيه وتأثروا به وساهموا في تطوره.

جاء ذلك خلال تكريم هومر مافروماتيس، سفير دولة قبرص في مصر، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال مشاركتها في احتفالية عيد الميلاد "الكريسماس" وذلك تقديرًا لدورها في مبادرة إحياء الجذور "نوستوس"، التي تهدف إلى إحياء الاحتفاء ‏الشعبي والسياحة التاريخية للجاليات الأجنبية.

وحضر الاحتفالية - بحسب بيان لوزارة الهجرة، اليوم الثلاثاء - السفير نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم، والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفيرة مي طه خليل السفير الأسبق لمصر في قبرص، وكذلك السفير اليوناني في مصر وعدد من سفراء الدول الأخرى ورؤساء الجاليتين القبرصية واليونانية في مصر.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بتكريم السفارة القبرصية في مصر، مثمنة الدور الفاعل والمؤثر للجاليتين القبرصية واليونانية في المجتمع المصري، وكان آخر تلك المواقف مساندتهما لمصر أثناء جائحة كورونا.

وأثنت الوزيرة على التعاون القائم بين البلدان الثلاثة في مجال الهجرة والجاليات واستدامة ذلك التعاون، مع التطلع لمزيد من العمل المشترك خلال الفترة المقبلة لصالح الجاليات المصرية والقبرصية واليونانية.

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