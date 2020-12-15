فريق طبي ينجح في إعادة ذراع مبتور لشاب بمستشفى الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
نجح فريق طبي بمستشفى الهرم التخصصي، في إعادة وصل ذراع مبتور لشاب بعد إصابته في حادث مروع بمنطقة الرماية.
وقال المستشفى في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفريق نجح في تغيير الإجراء من البتر فوق الكوع إلى إعادة توصيل الشرايين وإصلاح العظام المهشمة تماما.
أشرف على فريق جراحة التجميل الدكتور حسين صابر، بالتعاون مع فريق جراحة العظام تحت إشراف ياسر محمد علي، وبإشراف عام الدكتور منصور خليل مدير عام المستشفى.
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