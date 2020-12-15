شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار «كلنا متساوون».. قنا تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء اشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة لمجتمع وتنمية البيئة نائباً عن الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى وحسين الباز وكيل وزارة التضامن بقنا فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعى بقنا تحت شعار «كلنا متساوون».

وأشار محافظ قنا إلى اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئة من ذوى الهمم حيث تم تخصيص عام 2018 عاماً لذوى الاحتياجات الخاصة جرى خلاله اقرار قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة كما تسعى الدولة ايضاً لدفع مزيد من الجهود لتأهيل وتمكين هذه الفئة من حقوقهم وتسليط الضوء على انجازاتهم كأفراد فاعلين في المجتمع وابراز قدراتهم وابداعاتهم وتعزيز بيئة الابداع الفكري والفني والعلمي لديهم.

وفى نهاية الاحتفال سلم المحافظ سماعات طبية وكراسي متحركة واطراف صناعية لعدد كبير من ذوى الاحتياجات الخاصة.