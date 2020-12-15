شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 15 محلًا بأسواق السويس لعدم سداد المتأخرات المالية المستحقة للدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت حملة من إدارة الأسواق في السويس قادها العميد علاء اسماعيل، مدير عام مشروع الاسواق، بالاشتراك مع شرطة المرافق، بإغلاق وتشميع ١١ محلا بسوق الأنصاري و٤ محلات بسوق المثلث النموذجي وذلك لعدم سداد المتأخرات المالية عليهم ومستحقات الدولة.

وتمت إزالة عدد من المحلات العشوائية داخل سوق الانصاري وغلق المداخل امام عربات الكارو التي تؤدي إلى العشوائيات والازدحام وتهدد صحة المواطنين.

وتستمر الحملات ضد المخالفين ويتم يوميا التنبيه على المواطنين اصحاب المحلات بسرعة سداد المتأخرات المالية والا سيتم تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس لاستراد حق الشعب وتحصيل أموال الدولة وبمتابعة خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة.