شكرا لقرائتكم خبر عن قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2021 (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الفريق أول محمد زك، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2021، والتي سيتم استقبالهم للإلتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات المسلحة إعتبارًا من يوم السبت 26 / 12 / 2020، وذلك وفقاً للشروط الآتية:

أولاً: المؤهلات العليا:

مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيه من جميع السنوات حتى عام 2000 م من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أكتوبر2020 حتى آخر يناير 2021، وخريجي كليات الطب (البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / التمريض) الذين أنهوا سنة الإمتياز / مدة التدريب خلال الفترة من أول أكتوبر 2020م حتى آخر يناير2021، ومواليد الفترة من 1 / 1 إلى 30 / 6 من عام 2001 خريجي العام الدراسي 2019 / 2020 والفترة من أول فبراير 2020 إلى آخر يناير 2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 20 يناير 2021 م وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارا من 3 حتى 20 فبراير 2021م.

ثانيًا: المؤهلات فوق المتوسطة:

مواليد 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 2000 الحاصلين على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول أكتوبر 2020 حتى آخر يناير 2021، مواليد الفترة من 1 / 1 إلى 30 / 6 من مواليد 2001 خريجي العام الدراسى 2019 / 2020 والفترة من أول فبراير 2020 إلى آخر يناير 2021 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 10 فبراير 2021 م، تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 21 وحتى 24 فبراير 2021.

ثالثًا: المؤهلات المتوسطة:

مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيو) عام 2001 م الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2019 / 2020، وكذا مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيو) عام 2000م، وما قبلها من خريجي العام الدراسى 2019 / 2020م، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 26 ديسمبر 2020م، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 9 يناير 2021 وحتى 2 فبراير 2021م.

رابعًا: (غير ذوي المؤهلات):

مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيو) من عام 2001م والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة وسيتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من يوم 16 فبراير2021، على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم في الفترة من 25 فبراير وحتى 10 مارس 2021.

المستندات المطلوبة :

بطاقة الرقم القومي/ بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند)/ أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها/ صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب/ فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من (غير ذوى المؤهلات) فقط/ فصيلة الدم/ أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز / التدريب لخريجي كليات الطب ( البشري / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض )/ وثيقة الزواج للمتزوجين/ رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها/ خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه/ قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين).

جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالى: ( https://tagned.mod.gov.eg )

كذلك بريد إلكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى: ( [email protected] tagneed)، وخدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02- 26339581 / 02 ) وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى لخدمات التجنيد على الرقم المختصر ( 15499 ) .