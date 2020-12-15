شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يلتقي فريق كلية الهندسة المشارك في رالي السيارات الكهربائية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألتقي الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعه الزقازيق، الثلاثاء، فريق كلية الهندسة المشارك برالي السيارات الكهربائية محليه الصنع، بصحبه الدكتور عبدالمنعم نافع المشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتور هشام فوزي عميد كليه هندسه، والدكتور أحمد عبدالستار أمين عان الجامعة، والدكتور محمد عبدالحميد الأستاذ بقسم التصميم الميكانيكي والإنتاج المشرف على الفريق، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من الطلاب عن تصنيع السيارات الكهربائية محلية الصنع.

وأطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالتعاون مع جامعة عين شمس، مسابقة قوميه بعنوان رالي السيارات الكهربائية محليه الصنع بمشاركة 19 فريق طلابي من مختلف الجامعات المصرية، منها معهد التكنولوجيا العليا ،وجامعة جنوب الوادي، وجامعة الزقازيق ،والجامعة المصرية الروسية، والكلية الفنية العسكرية، وجامعة النيل، وجامعة عين شمس، وجامعة كفر الشيخ وجامعه حلوان ،وجامعة قناة السويس، والأكاديمية المصرية للهندسة، وجامعة المنوفية، وأكاديمية زويل للعلوم والتكنولوجيا، والتي ستقام بمنطقه أهرامات الجيزة –بانوراما 2 وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر يوم السبت الموافق19 ديسمبر الجاري.

وأكد «شعلان» أن الجامعة تسعى دائماً إلى استغلال كافة مواردها وإمكانياتها المادية والبشرية للمساهمة في الوصول إلى التنمية المستدامة ،إلى تقديم الدعم اللازم للأفكار والابتكارات المتميزة، مؤكدا حرص الجامعة على دعم وتحفيز الطلاب المبتكرين، لتحقيق مراكز متقدمة ورفع اسم الجامعة ومصر في جميع المحافل المحلية والدولية.

وأثني رئيس الجامعة على الجهد المبذول من طلاب كلية الهندسة وشعورهم بالمسئولية تجاه جامعتهم ومجتمعهم وسعيهم إلى الابتكار والمنافسة في سوق السيارات الكهربائية ،مشيراً إلى أن جامعة الزقازيق جامعة عريقة وتضم عدداً كبيراً من الخبراء والأساتذة المتميزين بمختلف التخصصات ،بالإضافة إلى شباب الباحثين والطلاب أصحاب العقول الإبداعية والأفكار الجديدة.

وأوضح الدكتور هشام فوزي، أن الطلاب بذلوا مجهوداً كبيراً لابتكار سيارة موفرة للطاقة وصديقه للبيئة ويتم شحنها بالكهرباء العادية، تعمل بكفاءة عالية بهدف خدمة جامعتهم ومجتمعهم، حيث تم تجميع أجزاء السيارة داخل جامعه الزقازيق، لافتاً إلى أن الكلية تحرص دائماً على تشجيع أبنائها المتميزين ومساعدتهم على تنفيذ الأفكار الإبداعية والمبتكرة بمختلف التخصصات والاستفادة منها على أرض الواقع.