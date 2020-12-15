شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي على 231 مواطنًا ضمن مبادرة حياة كريمة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه تم الكشف الطبي على 231 مواطنًا، من خلال القافلة الطبية المجانية لأهالي قرية الزيات التابعة لمركز بلاط، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.

وأوضح أن اعمال القافلة استمرت لمدة يومين وانتهت أمس ،وتضمنت القافلة تخصصات طبية هي «الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان»، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة.

وأشار إلى أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في بعض التخصصات الطبية ،وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بكافة مناطق الوادى الجديد.