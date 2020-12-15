شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الامتحانات التجريبية الإلكترونية للصف الأول الثانوي العام في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت الإمتحانات التجريبية الالكترونية لطلاب الصف الاول الثانوي العام بمحافظة الشرقية، الثلاثاء، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية والأحياء.

وأكد رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن الإمتحانات على مستوي المحافظة تسير سيرا حسنا؛ لافتا إلى أن الهدف من هذه الامتحانات هو تدريب الطلاب على التعامل مع التابلت وطريقة الأسئلة الجديدة التي تقيس الفهم لدي الطلاب، وتدريب الطلاب على دخول منصة الامتحان الالكترونية من خلال تابلت الطالب.

وشدد وكيل أول الوزارة على مديرى عموم الإدارات التعليمية، ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب بالمدارس مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتباعد مع ارتداء الكمامة، موضحا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات، والتعامل مع المشكلات التي قد تحدث خلال أداء الطلاب للامتحانات ،و في حالة حدوث أي شكوى بالامتحان يتم رصدها فوراً والعمل على حلها.

وأصدر وكيل أول الوزارة، تعليمات مشددة لمديرى الإدارات التعليمية والمدارس والمدرسين، على ضرورة مساعدة الطلاب في توصيل كافة المعلومات والروابط والاكواد اللازمة للدخول منصة الامتحان، والتواصل المستمر مع الطلاب كداعمين وميسرين.

فيما أوضح عمرو شحاته، وكيل المديرية، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية على تواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية ولم تتلقي أي شكاوي من الطلاب.