شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملات التطهير في مركزي الواحات البحرية وأبو النمرس بالجيزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت حملات جديدة الرش والتطهير لمجابهة فيروس كورونا، ففي مركز الواحات البحرية وبالتعاون بين مركز الواحات مع قاعدة الجراد، ووحدة الحماية المدنية، وإسعاف الباويطي بدأت 15 سيارة باعمال التطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية بنطاق المركز بمدينة الباويطي وبعض الشوارع الفرعية، وبالقري التابعة للمركز.

وتم الدفع بـ11 سيارة «فنطاس» من المركز والقري، وسيارة مطافئ، وعدد 2 سيارت رش عن بعد من قاعدة جراد الواحات حيث تم رش وتطهير الشوارع الرئيسية واماكن تجمع المواطنين وتم رش شارع مبني الوحدة المحلية لمركز الواحات، وتعقيم شارع قسم شرطة الواحات وشارع ومبني الادراة التعليمية وشارع بنك مصر والإدارة الصحية، بالرش عن بعد وذلك بالمواد المصرح بها من قبل وزارة الصحة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وايضا تم رش شارع مستشفي الواحات وشارع مدرسة الثانوية العامة وبعض الشوارع الجانبية.

وفي ابو النمرس بدأت حملات التطهير والتعقيم بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبإشراف محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس.

وشملت الإدارة التعليمية ومكتب تموين أبوالنمرس والاداره الصحيه ومستشفيأبوالنمرس والسجل المدني ومركز شرطة أبوالنمرس وقطاع الأمن الجنوبي ومكاتب البريد.