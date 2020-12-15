شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإعاقة» يُكرم عمرو الليثي لدوره الهام فى دعم قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام المجلس القومي لمتحدي الإعاقة، احتفالية كبرى بأحد الفنادق، وذلك بمناسبة اليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة، وكُرم خلالها الإعلامي الدكتور عمرو الليثي لاسهاماته الإنسانية لدعم المجلس ومتحدي الإعاقة خلال السنوات الماضية من خلال برنامجه «واحد من الناس»، وتوفير بعض المستلزمات التي كان يحتاجها ذوى الاحتياجات الخاصة ودعمهم اجتماعيًا، ودعمهم في جميع الفعاليات والمحافل الإنسانية.

وأعرب «الليثي» عن سعادته بهذا التكريم موجهًا الشكر للدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس، وأن هذا التكريم وسام على صدره، وأن ما قدمه من مساهمات من خلال برنامجه «واحد من الناس» واجب وطني، لأن هذا المجلس يعتبر من أهم المؤسسات في مصر التي تعمل على رعاية مصالح واحتياجات ذوى القدرات الخاصة وتذليل كل العقبات التي تواجههم.

وفي كلمته، أكد الدكتور عمرو الليثي أن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة إحدى أولويات الدول، وهم جزء من نسيج المجتمع.

وتابع «الليثي» أن الإعلام له دور فعال في العلاج، حيث تلعب وسائله دورًا هامًا في التوعية بأهمية تلك القضية، وهناك قدرة جبارة للصور والقصص في وسائل الإعلام على التأثير بعمق على الرأي العام وإرساء المعايير المجتمعية، موضحًا أنه لايزال هناك قصور في التعامل الإعلامي مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار «الليثي» إلى أن لفترات طويلة تجاوزت العشر سنوات، كان يعد ويقدم برنامج اختراق بالتلفزيون المصري؛ الذي استمر زهاء العشرة أعوام، قائلا: «كنت أشعر بشغف للإعلام التنموي المجتمعي، فكانت بداية برنامج واحد من الناس، ذلك البرنامج الأسبوعي التلفزيوني الجديد على إعلامنا العربي في بداية الألفية، واستمر إلى يومنا هذا، وأصبح واحد من الناس مؤسسة إعلامية متكاملة في مجال الإعلام التنموي تعني وتعلي بالفرد في المجتمع، والتزم فريق العمل بالبرنامج بوثيقة الأمم المتحدة لحقوق المعاقين، وأصبحت فقرة أساسية في البرنامج.

وأضاف: أما من موقعي الأكاديمي كنائب لرئيس جامعة مصر￼￼ للعلوم والتكنولوجيا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ￼ومحاضرًا بكلية إعلامها، فقد قمنا بعدة إجراءات منها، إبرام بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص￼ذوي الاعاقة، واستحداث لجنة لمتابعة تنفيذه، عاملين على تنمية المجتمع الجامعي كله وجعله مناخ جاذب وإيجابي، ودعم تقنية daisy بالتعاون مع كلية الإعلام والاستعانة￼ بذوي الهمم بمتطوعيها في تسجيل مجموعة كتيبات باستودهات الكلية￼￼.

المجلس القومى للإعاقة يُكرم عمرو الليثي لدوره الهام فى دعم قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة

المجلس القومى للإعاقة يُكرم عمرو الليثي لدوره الهام فى دعم قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة

المجلس القومى للإعاقة يُكرم عمرو الليثي لدوره الهام فى دعم قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة