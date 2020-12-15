شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تستعرض أحدث إصداراتها ضمن موسوعة الثقافة القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبوبكر الصديق، اليوم الثلاثاء، حفل لأحدث إصداراتها كتاب " هيئة قضايا الدولة.. تاريخ تليد وحاضر مجيد "، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن موسوعة الثقافة القانونية، وذلك بمقر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء.

وناقش الكتاب كلا من الدكتور أحمد فتحى سرور والسفيرة ميرفت تلاوى، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، وعلى حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والدكتورة نانسى إبراهيم وأدار الحفل المستشار الدكتور خالد القاضى المشرف على موسوعة الثقافة القانونية بالهيئة المصرية العامة للكتاب .

كتاب " هيئة قضايا الدولة.. تاريخ تليد وحاضر مجيد "هو باكورة مجموعة إصدارات حول منظومة العدالة فى مصر، باعتبار أن هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية فى مصر، منذ 145 عاما، ولتحقيق أحد الأهداف الهامة للدولة فى المرحلة الراهنة وهو تنمية وعى المواطن المصرى بالقانون .

ويعرض الكتاب، الذى ألفه المستشار الدكتور أبوبكر الصديق رئيس الهيئة، وشارك فى تحريره المستشار محمد الخطيب، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة فى خمسة أبواب؛ فيتحدث أولها عن نشأة قضايا الدولة وارتباطه بظهور الدولة الحديثة والعلاقة الهامة بينها وبين المواطن واستهدافها فى الأساس حماية المال العام.

‎ويتضمن ثانيها " اختصاصات قضايا الدولة "قبل إنشاء مجلس الدولة المصرى وبعد انشاء مجلس الدولة وفى ظل الدستور الحالى.

‎أما ثالث هذه الأبواب فيتعلق بالتنظيم الإدارى لهيئة قضايا الدولة الذى تعرض للهيكل التنظيمى الفنى والإدارى لهيئة قضايا الدولة.

‎ويأتى رابع أبواب الكتاب لِيُبرز مشاهد من حياة قضايا الدولة عبر التاريخ ويسلط الضوء على أبرز أعلامها .

‎أما الباب الخامس والأخير فيوضح أهم القضايا المحلية وقضايا التحكيم الدولى والقضايا أمام المحاكم الأجنبية التى تولتها قضايا الدولة .