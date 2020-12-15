شرطة التموين تضبط مالكي مخبز استوليا على مليوني جنيه من أموال الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة (المدير المسئول عن مخبز بلدي– كائن بمحافظة القاهرة) لاستيلائه على مبلغ (1٫780٫748 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها في السوق السوداء).

كما ضبطت شرطة التموين بالبحيرة (مالكة مخبز بلدي) لقيامها بمخالفة تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار واستيلائها على مبلغ (298٫285 جنيه) قيمة فروق الأسعار بينهما طبقاً لتقرير الجهات المختصة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.