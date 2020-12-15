شرطة الكهرباء تضبط 4241 قضية سرقة تيار في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عدة حملات أمنية انضباطية مُكبرة، لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي المختلفة. أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، خلال 24 ساعة، عن ضبط (4241) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

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