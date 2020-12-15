ضبط مالك مستودع استولى على مليوني جنيه في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة (مالك مستودع بوتاجاز – كائن بمحافظة الجيزة) لتصرفه في ( 14٫119 أسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم ببيعها بأزيد من السعر الرسمي، قدرت بـ (2٫185٫380 جنيهاً). يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

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