شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: حظر سير التوك توك في الشوارع الرئيسية بمراكز ‏ومدن المحافظة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن ‏والأحياء، بوضع بنرات ولافتات بالشوارع والميادين العامة، للتنبيه على سائقى التوك توك بعدم ‏السير في الشوارع الرئيسية بالمراكز والمدن والأحياء، والالتزام بخطوط السير الممنوحة لهم، تفادياً لمصادرة التوك توك وتوقيع غرامات مالية على المخالفين، ولإعادة الإنضباط للشارع وتخفيفاً لحدة الزحام داخل المدن.

شدد المحافظ على ضرورة بتفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع ‏والطرق الرئيسية، أو السريعة أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

وقال المحافظ لن اسمح بارتكاب أي فعل مخالف للقانون واللوائح المنظمة لتسيير مركبة التوكتوك، لافتا إلى أنه من غير الطبيعي أن يتم الموافقة على مخالفة القواعد المرورية والقرارات الخاصة بالمحافظة بشأن عمل التوكتوك، لمجرد رغبة أصحابها في المخالفة ،والذي تسبب في الآونة الأخيرة لوقوع العديد من حوادث السير وأضر بالمواطنين.

طالب المحافظ سائقى التوك توك بسرعة التوجه للإدارة العامة للمرور، لإنهاء إجراءات ‏التراخيص والحصول على خط سير للعمل داخل القرى، وفقاً لقانون ‏المرور واللوائح المنظمة لذلك، لتسهيل الحركة المرورية داخل المدن ‏وتوفير عبور آمن للمواطنين.