شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 1628 شاباً منهم 31 شابًا من ذوي القدرات بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1628 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 31 من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل والذين بلغوا 4299 شاباً، كما تم توفير 2600 فرصة عمل .

وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج 1279 ترخيص مزاولة حرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 23 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 97 متدرجاً بمنشآت القطاع الخاص .

وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية- من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال نوفمبر الماضي- أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 891 منشآت ( دوري- حملات)، وإعادة التفتيش على 398 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 184 محضراً، وتلقي 3 شكاوي ما زالت تحت البحث من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، وبحث 4 شكاوى أخرى قدمت ورقياً.

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، ومنحة مولود بمبلغ 2000 جنيه، وعمل عملية جراحية صغرى بمبلغ 2000 جنيه لعامل، لسداد مصروفات علاجية لعامل آخر بمبلغ 1940 جنيهاً، ليصل إجمالى ما تم صرفه 14 ألف و940 جنيها لـ 6 عمال من المسجلين بالوحدة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 712 منشأة وإعادة التفتيش على 731 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 208 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 577 منشأة لإزالة المخالفات، وبحث 105 شكوى في نفس المجال، كما تم التفتيش على 540 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) .