شكرا لقرائتكم خبر عن رياح محملة بالأتربة تضرب محافظة شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ضربت محافظة شمال سيناء رياحًا محملة بالأتربة وعاصفة ترابية، أثرت بشكل كبير على مستوي الرؤية وخاصة على الطرق الرئيسية والفرعية على مستوي المحافظة.
وتسببت العاصفة الترابية في زحف الرمال الناعمة على مختلف الطرق بشمال سيناء وخاصة الطريق الدولي«العريش/القنطرة شرق» والطرق الرئيسية في منطقة وسط سيناء وخاصة طريق «السويس/الحسنة/نخل» و«العريش/الحسنة/ نخل» ومختلف الطرق الفرعية، حيث شهدت تلك الطرق حذرًا شديدًا من السائقين تحسبًا لوقوع حوادث.
من جانبه قرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة ..مشددا على استعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.
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الوضع في مصر
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تعافي
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وفيات
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