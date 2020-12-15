شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تحصيل 175 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجاح في صرف مستحقات المواطن المصري عبدالحميد. ك. ع.أ.ع «وبلغت 42 ألفاً و397 ريالا سعودياً، أي ما يوازي 175 ألفا و947 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة صرف مستحقات المواطن المذكور، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى وليد عبدالرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع شركة الدفة فرع جدة لحل مشكلة المواطن المذكور وديا، فاستجابت على الفور وقامت الشركة باصدار شيك بمستحقات المواطن بمبلغ 42 ألفاً و397 ريالا سعودياً، أي ما يوازي 175 ألفا و947 جنيها مصريا تقريبا إصدار تأشيرة خروج.

وقدم المواطن الشكر للمكتب العمالى على مساعدته في الحصول على مستحقاته كاملة.