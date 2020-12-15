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شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء مصطفى: بعض المدرسين متطرفون ويروجون لأفكار حسن البنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك زوايا حتى الآن لا تزال تعمل وتبث أفكار رجعية متطرفة باسم دروس الدين، مطالبًا بمواجهة كل ذلك خاصة وأن أفكارهم متطرفة، ويدعمون جماعة الإخوان الإرهابية.
وكشف «مصطفى» أنه لا يزال هناك مدرسين إخوان ومتطرفين، ولابد من مواجهة هؤلاء بشكل قوي وحقيقي حتى نحمي أولادنا من التطرف، خاصة وأن بعض المدرسين يروجون لأفكار حسن البنا.
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كل من يرى أو يشاهد مدرس يتحدث في الفصل عن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان يتقدم بشكوى.
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