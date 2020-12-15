شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الخدمة الطبية لـ 2 مليون مواطن ضمن مبادرة الأمراض المزمنة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للإعتلال الكلوي وعلاج الأمراض غير السارية، مستمرة بالعمل على مدار الساعة بالمحافظة، لوصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين، حيث قامت حتى الآن بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لما يقارب ٢ مليون مواطن ومواطنة بمحافظة الشرقية بنسبة تغطية ١٢٥.٢%.

وأوضح وكيل الوزارة أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة قامت بتقديم الخدمة الطبية لعدد ١٩٦٤٧١٤ مواطن بالمحافظة بالمبادرة الرئاسية، والتي تهدف إلى المتابعة والفحص والعلاج والحد من المرض ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

وتستهدف الحملة جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عام، والمواطنين من عمر ١٨ حتى ٤٠ عام المسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحة ويعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، حيث يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلي الكشف المبكر للإعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وإرتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.