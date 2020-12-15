شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: المدارس الدينية والأجنبية يجب أن تخضع لسلطة وهوية الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، استراتيجية بناء الوعي 2021، بمقر المجلس اليوم، والتي من المقرر أن تتناول «أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية، وستكون مقترحة أمام الجهات المعنية للمشاركة فيها» بحسب بيان صادر عن المجلس.

وقال كرم جبر، رئيس المجلس، إنه ابتداء من العام المقبل ستعقد عدة فعاليات سواء محاضرات أو ندوات أو لقاءات شبابية وصالونات في عدة اماكن وسيكون هناك لقاء شهري يتناول قضية من القضايا الـ 21 التي تتضمنها المبادرة.

وتابع جبر في كلمته قائلا «نستهدف من هذا الموضوع ان يكون هناك نوع من الحراك الفكري لتذويب الخلافات ووضع حد أدني من الإتفاق لان الحوار يحدث تقارب، سيكون هناك برامج تليفزيونية واذاعية وسيكون هناك تحرك مشترك العام المقبل».

وطرح جبر سؤالا قال فيه «هل حب الاديان يتعارض مع الاوطان؟» وتابع «هذه القضية أهتم بها بشكل شخصي، ايام الاخوان اتعمل سد بين الاديان والاوطان، عندنا علم عملوا علم تاني وعندنا نشيد وعملوا تعديل الدستور تمهيدا للتنازل عن الأرض واقامة دولة الخلافة»، واضاف لابد من متابعة دور الحضانة التي تم اختراقها بالجمعيات الدينية مثل مشروع حضانة وجدي العربي الذي رفع فيه شعار «مشروع شهيد».

وأكد رئيس الأعلى للإعلام أن المدارس الدينية غير المرخصة «لسنا ضدها ولكن تبقى تحت هيمنة وسيطرة الدولة، ايضا المدارس للاجنبية تدين بالولاء للدولة التي تتبعها لكن يجب ان تخضع لهوية الدولة المصرية».

واختتم جبر كلمته بقوله «اليوم هذه مظلة مفتوحة لكل الوزارات ودور الصحف التي ترغب في المشاركة فهو جهد نستهدف منه المصلحة في النهاية».

وقبل دخول الوزير ورئيس الأعلى للإعلام تم توزيع كتيب الكليات الست، من إعداد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك على الحضور والصحفيين والإعلاميين.

وتتضمن المبادرة 21 موضوعاً، منها الشائعات، والأخبار الزائفة، والوطنيون، والإجراء، والمتجرئون على الفتوى، والقيم الدينية والقيم الإنسانية، والاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى، والجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة، والتطرف الإلكتروني، والجمعيات الدينية واختراق دور النشر.