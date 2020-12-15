شكرا لقرائتكم خبر عن 600 ألف كتاب لهدم الفكر المتطرف.. جمعة: «إذا دخل العدو بلدًا وجب على الجميع الدفاع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر لكرم جبر، رئيس المجلس لتنظيم الإعلام، وأعضاء المجلس على الدعوة لندوة «بناء الوعي».

وقال «جمعة» إنه على مدار الفترة الماضية، كان هناك اتصال جيد مع كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، واتفقنا على إطلاق مبادرة عامة لدعم الوعي، لافتًا إلى أن «الأوقاف» متعاونون ومنفتحون على جميع الجهات لبناء الوعي في مصر.

وأكد «جمعة» خلال ندوة «بناء الوعي» التي عُقدت في المجلس الأعلى للإعلام، الثلاثاء، أن مهمة الإعلام هي مهمة التثقيف والتنوير، خاصة وأننا عانينا في الفترة الماضية من الجماعات التي حاولت اختطاف الدولة، إلا أن تعاون مُختَلف قطاعات الدولة أوقف مكائد الإخوان الإرهابية.

ولفت «جمعة» إلى طبع وزارة الأوقاف 600 ألف كتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة، لهدم فكر الجماعات المتطرفة، وتابع: «إذا دخل العدو بلدًا، وجب على الجميع الدفاع عنها، لذلك فالعلاقة وطيدة بين الدين والوطن، فالأديان لا تنشئ في الهواء الطلق، ولكن لابد من وطن، والدين لا بد له من وطن مستقر وآمن».

كرم جبر ووزير الاوقاف

كرم جبر ووزير الاوقاف

كرم جبر ووزير الاوقاف