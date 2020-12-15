شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة العادلي عضو «تنسيقية شباب الأحزاب»: الخطاب الديني يحتاج إلي تجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب وعضو مجلس نواب، إن الخطاب الديني يحتاج إلى تطوير وخطاب مختلف حتى نتابع تطور الجيل الجديد. وأضافت: الموضوع ليس فقط كتب أو تشكيل وعي ولكن أكبر من ذلك وله علاقة بالكثير من الجهات أبرزها القومي للمرأة والتعليم وغيرها. وشددت: تشكيل الوعي يتطلب التركيز على الأطفال، وتحديد آليات التواصل معهم. جاء ذلك خلال ندوة وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة والكاتب كرم جبر رئيس الأعلى للإعلام لاطلاق استراتيجية بناء الوعي 2021 وتتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية وتابعت: نحتاج إلى استراتيجية للتواصل مع جيل الأطفال، وآليات واضحة للتواصل معهم. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

كانت هذه تفاصيل خبر أميرة العادلي عضو «تنسيقية شباب الأحزاب»: الخطاب الديني يحتاج إلي تجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.