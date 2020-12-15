شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة طوخ اليوم 4 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مدينة طوخ اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.