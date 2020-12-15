شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم المنوفية: لا شكاوى فى امتحان تجريبي «الأول الثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد سويد، وكيل تعليم المنوفية، الثلاثاء، إن المديرية لم تتلقى أي شكاوى من طلاب الصف الأول الثانوي خلال خوضهم أول امتحان تجريبي.

وأضاف «سويد» أنه قام ظهر اليوم بتفقد الاختبار الإلكتروني التدريبي لطلبة الصف الاول الثانوى بمدرسة ياسر فريج (الثانوية الجديدة بنات سابقًا) التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، وذلك للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وللتعرف على المشكلات التي يتم رصدها سواء على مستوى الشبكات أو منصة الامتحان.

وأكد مدير تعليم المنوفية على مديري عموم الإدارات التعليمية ضرورة توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب بالمدارس مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتباعد مع ارتداء الكمامة.

واطمئن «سويد» على أسئلة الاختبار حيث أكدت الطالبات أن الامتحانات في مستوى الطالب وتم الانتهاء منه قبل انتهاء الميعاد ولم تقابلهم أي مشاكل بشبكة الإنترنت.

كان مدير تعليم المنوفية قد تابع صباح اليوم العمل بغرفة العمليات بالمديرية والخاصة بمتابعة الاختبارات الاليكترونية التدريبية للصف الأول الثانوي العام على مستوى المحافظة لرصد جميع المشكلات وكتابة تقرير بها لعرضها على اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية.

على صعيد آخر، أعلن تعليم المنوفية عن خدمة التواصل مع الطلبة وأولياء الأمور واستقبال شكواهم وملاحظاتهم حول الاختبار التدريبي عبر تطبيق الواتس آب أو عبر الخط الساخن أو خدمة الإيميل.