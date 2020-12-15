شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان ينفذ برامج توعوية عن خطورة المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطىن برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، الاستمرار فى تنفيذ مبادرات توعوية فى المناطق السكنية الجديدة، "بديلة العشوائيات حول أضرار تعاطى المخدرات ،تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023 " لتقديم الخدمات العلاجية مجانا.

ويأتى تنفيذ هذه المبادرات فى إطار خطه الوزارة لتنفيذ برامج توعوية عن خطورة الإدمان فى كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومى من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية المتكاملة حول كيفية الوقاية من الإدمان وزيادة الوعى بين الأهالى خاصة الشباب والمراهقين، حيث يتم التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر المقيمة بمنطقة روضة السيدة من خلال حملات طرق الأبواب لتوعيتهم بخطورة المشكلة فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، ويتم تقديم خدمات المشورة والدعم النفسى وتوفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا.















كانت هذه تفاصيل خبر صندوق مكافحة الإدمان ينفذ برامج توعوية عن خطورة المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.