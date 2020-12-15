شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: سنستخدم نماذج امتحانية مختلفة ومتكافئة بامتحان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف يتم استخدام نماذج امتحانية مختلفة فى الشكل ومتكافئة المستوى فى الثانوية العامة القادمة ولا يوجد لدينا أى مشكلة، مشيرًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام الدراسى 2020/2021، ستكون إلكترونية لجميع الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل، وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات.

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات صحفية سابقة، أن الوزارة سوف تعقد امتحان تدريبى للصف الثالث الثانوى بعد إجازة منتصف العام لتدريب الطلاب على أسئلة امتحانات الثانوية العامة وأيضا اختبار الشبكات ومنصة الامتحان.