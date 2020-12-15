شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى لسيدة تشيد بتجربة امتحان أولى ثانوى: المنظومة تسعد بقراءة كلماتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على إشادة ولية أمر بتجربة الامتحان التدريبى للصف الأول الثانوى قائلا: "كل منظومة التربية والتعليم تسعد بقراءة كلماتك لأن هذا هو ما نعمل جاهدين لتحقيقه شكرا لذوقك مع تمنياتى بكامل التوفيق لابنتك".

وقالت ولية الأمر فى رسالتها على جروب أدعم طارق شوقى على الواتس": "بصراحة أنا كولية أمر أحب أشكر جدا الدكتور الوزير على التجربة الناجحة النهاردة أنا بنتى دخلت وحلت واطمأنت على نتيجتها رغم أنها لظروف مرضها بتمتحن فى المنزل".

كان وزير التربية والتعليم، أكد إنه من الطرائف أن يحاول البعض ترويج فكرة أن الامتحان يتم تسريبه على السوشيال ميديا لإلهاء الجميع عن نجاح التجربة.

وتابع الوزير على صفحته الشخصية: "هذا امتحان تدريبى ممكن الدخول عليه من 9 صباحا إلى 9 مساء لتجربة التابلت والأسئلة، ولا نلقى بالا لهذه التفاهات من البعض. ممكن أى طالب يدخل ثم ينشر الامتحان وهذا لا يعنينا لان الفكرة فى التجربة المباشرة حتى يستفيد الطالب ولا معنى للتسريب حيث أن هذا الامتحان بلا درجات".