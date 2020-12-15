وزير الزراعة يتفقد وحدات الإنتاج فى معهد الأمصال ويشيد بجهود الباحثين والعاملين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بجولة فى معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لوزارة الزراعة يرافقه الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد سعد، مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية. وزار القصير أقسام إنتاج لقاحات حيوانات المزرعة واللقاحات السيادية مثل لقاح الحمي القلاعية ولقاح حمى الوادى المتصدع وتم تفقد الوحدات الانتاجية المختلفة وكذلك وحدات إنتاح لقاحات إنفلونزا الطيور.

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وأشاد بإدارة المعهد والباحثين فيه وحثهم على إجراء مزيد من الأبحاث التطبيقية لزيادة وتطوير الإنتاج من اللقاحات البيطرية. وقال إن معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة يعد صرحا عظيما وقلعة صناعة اللقاحات فى مصر والشرق الأوسط ومن أعرق المعاهد البحثية المتخصصة منذ عام 1903 فى مجال بحوث وإنتاج اللقاحات والأمصال والمواد المشخصة لوقاية الحيوانات والدواجن من الأمراض الوافدة والمتوطنة فهو معهد بحثى تطبيقى يساهم فى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة من خلال السيطرة على الأمراض حيث ساهم سابقا في القضاء على مرض طاعون الخيل والطاعون البقرى.

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الجدير بالذكر أن معامل معهد الأمصال واللقاحات البيطرية مجهزة بأحدث الأجهزة ذات المواصفات العالمية BSL3 -BSL2 ..والمعهد حاصل على شهادات الاعتماد الدولية من الإيجاك وهى شهادة الأيزو 9001 والأيزو 17025 وشهادة ممارسات التصنيع الجيد.

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