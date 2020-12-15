شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا الأربعاء 59 رحلة جوية لنقل 4500 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير مصرللطيران، غدا الأربعاء، 49 رحلة دولية إلى كل من جوانزو، واشنطن، بيروت، الرياض، بغداد، جدة، أبوظبى، لندن، الدمام، باريس، إسطنبول، امستردام، نيويورك، جوبا، فرانكفورت، ميلانو، دبي، الخرطوم، البحرين،المدينة المنورة، عمان، الشارقة، و10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر و أسوان و9 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4500 راكب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تمت مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى.