شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الأغذية والزراعة: معدلات السمنة فى منطقة شمال إفريقيا مثيرة للقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى التقرير المبدئى المشترك للمعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" قلقه من ارتفاع معدلات السمنة فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى إلى معدلات مثيرة للقلق فى العقود القليلة القادمة، موضحاً أن جائحة فيروس كورونا المستجد تعد تذكيراً مهماً ودافعاً للاستثمار فى أنظمة غذائية مستدامة وصحية، وأن العديد من الدراسات الحديثة والمستمرة أظهرت أن السمنة عامل خطر مهم يساهم فى زيادة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تعانى من مستويات عالية ومتزايدة فى زيادة الوزن والسمنة، وأن معظم التوقعات تشير إلى أن معدلات زيادة الوزن والسمنة مستمرة وفى تزايد فى المنطقة.

ومن المقرر إطلاق التقرير الخميس المقبل يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والأنماط لزيادة الوزن والسمنة في المنطقة، مع التركيز على دور السياسات التجارية والغذائية، بما فى ذلك الأنظمة التجارية والدعم الحكومى للغذاء، على ان تبادل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ومنظمة الأغذية والزراعة نتائج الدراسة المشتركة التى تهدف إلى كشف دور سياسات الغذاء فى شرح المعدلات المرتفعة والمتزايدة لزيادة الوزن والسمنة فى منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

ومن خلال حلقات نقاش الندوة وإطلاق هذه الدراسة المشتركة سيتم تسليط الضوء على أهم المحاور لمعالجة وباء السمنة المتزايد فى المنطقة، مع تحديد الأدوار المختلفة لأصحاب المصلحة مثل صانعى السياسات والقطاع الخاص والباحثين والأكاديميين والمنظمات المعنية بالزراعة وشركاء التنمية على الصعيد الدولى، وسيساعد الحوار أيضًا فى تحديد فجوات السياسات الرئيسية التى تتطلب مزيدًا من البحث والدراسة فى هذا المجال.