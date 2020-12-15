شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع محافظ القليوبية آليات تطوير بورصة الدواجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم بحث ملف بورصة الدواجن، خلال اجتماعه مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، للعمل على تطويرها، واستعادة دورها.

وأشار القصير، إلى أن محافظ القليوبية أكد أنه يجرى حاليا دراسة تطوير البورصة، وعلاج المشاكل التى واجهتها، باعتبارها تقع ضمن اختصاصات المحافظة.

وأكد وزير الزراعة، أن صناعة الدواجن صناعة استراتيجية هامة، توفر حوالى 3 مليون فرصة عمل، وتبلغ استثماراتها حوالى 100 مليار جنيه، وأن الوزارة تبذل قصارى جهدها للنهوض بها وتنميتها، لافتا إلى أنه تم وضعها ضمن مبادرة البنك المركزي، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من القروض بالفائدة الميسرة 5٪، لمساعدة صغار المربيين، لتحويل مزارعهم من النظام المفتوح الى النظام المغلق، من اجل مضاعفة الانتاج وزيادة عدد دورات الانتاج.

وأوضح القصير أن جهود وزارة الزراعة أثمرت مؤخرا عن اعتماد وموافقة المنظمة العالمة للصحة الحيوانية على اعتماد 14 منشاة خالية من مرض انفلونزا الطيور، فضلا عن طلبات لحوالي 24 منشاة اخرى جارى استكمال مستنداتهم، الامر الذي يؤدي الى استعادة ريادة مصر في هذا المجال، وفتح اسواق خارجية للتصدير، بعد ان وصلنا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة، حيث تم بالفعل التصدير الى دولة غانا، وبدء اجراءات التصدير الى دولة الامارات.

كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدر قرارا باستكمال تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وضم لأول مرة ضمن الأعضاء المختارين، ممثلين عن صغار مربي الدواجن، لعرض وجهات نظرهم وتكامل الرؤى.