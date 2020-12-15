شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يكلف المهندس شحته إبراهيم رئيسا لمصلحة الرى والسيد شلبى للمياه الجوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، قرارا بتعيين كل من المهندس شحته ابراهيم، رئيسا لمصلحة الرى، والسيد شلبى، رئيسا لقطاع المياه الجوفية، والسيد سركيس نائبا لرئيس مصلحه الرة، ومحمد أبو السعود رئيس لقطاع الموارد المائيه والرى والبنية القومية بشمال سيناء، والدكتورعماد محمود رئيسا للإدارة المركزية للموارد المائية والاستخدامات بقطاع التخطيط والدكتور مؤمن الشرقاوى، رئيسا للإدارة المركزيه للتوجيه المائى، ووليد حقيقي رئيسا للإدارة المركزيه لتحسين نوعيه المياه بمصرف كوتشنر بهيئة الصرف.

كما كلف عبد العاطى المهندس مجدى الشحات، وكيلا للوزارة بمحافظة البحيرة وأسامة خليل وكيلا للوزاره بالقليوبيه، وفرغلي عاشور رئيس الإدارة المركزية لشئون الرصد والاتصالات، إيمان عبد العزيز وكيل وزارة للتفتيش الفني، ومحمود حجازي مدير عام للرصد والاتصالات ، محمد عمر إدريس مدير عام للتوسع الافقي بمصر العليا، محمد حسونه مير عام للتوسع بغرب الدلتا ، ووجيه وليم نصر الله مدير عام للتوسع الافقي بمصر الوسطى.

وكلف عبد العاطى الدكتور أسامة الظاهر المكلف برئيس الادارة المركزيه لشئون مكتب الوزير بالاشراف علي الامن بكافه جهات الوزاره بالاضافة الي عمله لحين صدور تعليمات اخري، وكلا من المهندس طارق فيصل رئيس الادارة المركزيه لشئون الكهرباء والميكانيكا بهيئه السد العالي ، وحامد يوسف مدير عام للصيانه ، ومحمد رفعت مدير عام للاحتياجات.