شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستعد لصرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لصرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر الجارى وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك استمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا، حيث تم تقسيم صرف معاشات ديسمبر الجارىً للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة.

ويتم الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 1و 2 من الشهر والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 3 و6 من ديسمبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومى ‎ 7و8 من ديسمبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارا من اليوم الأول من ديسمبر.

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