شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تعقد برنامجا تدريبيا لتأهيل العناصر المشاركة ببعثة الأمم المتحدة بمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارًا لدور مصر الداعم للأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية والمشاركة الفعالة لمصر ضمن قوات حفظ السلام بالعديد من الدول، نظمت القوات المسلحة دورة تدريبية لعناصرها المقرر سفرها ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بدولة مالى وذلك بالتعاون مع مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام فى إفريقيا التابع لوزارة الخارجية .

يتضمن البرنامج التدريبى عقد العديد من المحاضرات للتعريف بالدور المصرى فى عمليات حفظ السلام واعتبارات المشاركة، ومبادئ القانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان، وحماية المدنيين إبان النزاع المسلح وخلفية عن الصراع بدولة مالى، وكذلك إجراءات السلامة والأمن للقوات وقواعد السلوك والانضباط والتحديات التى تواجه القوات فى عمليات حفظ السلام، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر جائحة كورونا فى بيئة العمل .

وشهدت الجلسة الافتتاحية للتدريب حضور كلًا من رئيس جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية ومدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات التابع لوزارة الخارجية، وسفير دولة اليابان وملحق الدفاع اليابانى بالقاهرة حيث كان فى استقبالهم قائد قوات المظلات، وقد بدأت الجلسة بالتعريف بعمليات حفظ السلام باعتبارها أقدم وأكفأ أدوات الأمم المتحدة لمجابهة تهديدات السلم والأمن تجاه المجتمع الدولى .

يأتى ذلك فى إطار اهتمام القوات المسلحة بتدريب وتأهيل القوات المصرية المخطط مشاركتها فى مهام حفظ السلام المختلفة فى الدول التى تشهد عدم استقرار بالمنطقة لدعم السلم والأمن على الساحتين الدولية والإقليمية تحت مظلة الأمم المتحدة.



