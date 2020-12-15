شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام نقابة الأطباء: "لقاح كورونا الصينى آمن ولا غبار عليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أسامة عبد الحى، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا الموجودة نوعين هما الصينى والأمريكى، موضحا أن الصينى لقاح صُنع مثل اللقاحات التقليدية التى اعتاد عليها العالم لكافة الأمراض، حيث يحتوى على فيروس ضعيف جدا أو ميت، وبالتالى ليس لديه القدرة على التكاثر داخل جسم الإنسان، لكنه يحفز الجهاز المناعى بالجسم للتعامل مع الفيروس وإنتاج أجسام مضادة، وبالتالى هو لا غبار عليه وأمن.

وأضاف عبد الحى، فى مؤتمر صحفى أونلاين لنقابة الأطباء، أما اللقاح الأمريكى، فهو يعمل على الحمض النووى لخلايا الإنسان للتعامل مع الفيروس، وهذه الطريقة فى صناعة اللقاحات لم تكن موجودة من قبل، وكافة الدراسات التى تم إجراءها حول هذه الطرق كانت قليلة جدا، وتمت فى فترات صغيرة، لذا هناك درجة من القلق لدى بعض العلماء حيال التدخل فى الحمض النووى للإنسان، وهم لديهم الحق نسبيا، وفى تقديرى أن اللقاح الصينى الذى جاء إلى مصر تقليدى وبالتالى أجد أنه لا يوجد به أى خطورة بل سنأخذه، ولابد فى حال الاتفاق عليه أن يتم منحه للفرق الطبية المتعاملة مع مرضى فيروس كورونا لحمايتهم منه، خاصة مستشفيات العزل والفرز، ثم باقى أعضاء الفريق الطبى، ويليهم أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، ثم باقى المواطنين.

وأشار الأمين العام لنقابة الأطباء، أنه سيتم الإعلان عن موقف النقابة الرسمى، عقب اجتماع مجلس النقابة المُقرر له الجمعة المقبل.