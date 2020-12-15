شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة: تنظيم زيارة إلى العلمين الجديدة للتعرف على أهم المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، انه تم تنظيم زيارة ميدانية لمجموعة من العاملين بمختلف الإدارات بالجهاز إلى مدينة العلمين الجديدة، لتبادل الخبرات بين العاملين في أجهزة المدن الجديدة، والتعرف على أهم المشروعات.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الهدف من الزيارة مشاهدة أبرز مشروعات مدينة العلمين الجديدة، وتشمل منطقة الأبراج الشاطئية والمناطق الترفيهية والسياحية والسكنية المختلفة، والتعرف على معايير الاستدامة في بناء مدن الجيل الرابع الذكية، واستخدامات أحدث الأساليب التكنولوجية، مضيفاً أنه من المقرر أن يتم استكمال الزيارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومنطقة مثلث ماسبيرو.

من جانبه أوضح المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن الزيارة بدأت باستعراض الانجازات المختلفة بالمدينة، خلال فترة زمنية قصيرة، كما تم فتح باب المناقشات للوفد والإجابة عن الاستفسارات المطروحة من قبل العاملين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة .

وأضاف رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن العاملين بجهاز القاهرة الجديدة، زاروا متحف العلمين الحربي، ومنطقة الأبراج الشاطئية المطلة على البحر، والممشى السياحي، والمنطقة الترفيهية ، وسط أجواء من السعادة والفخر، صاحبها التقاط الصور التذكارية.