شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشارع عاطف السادات بشبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد، صباح اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أعمال رصف شارع عاطف السادات «باريس» وشارع محطة عاطف السادات بطول 1،800كم وبتكلفة تقديرية بلغت (8) مليون جنيه بحي غرب مدينة شبين الكوم، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى للوصول لأعلى معدلات الانجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى، والمستشار الهندسي للمحافظة، ومدير مديرية الطرق والنقل، ورئيس حي غرب، ومندوب هيئة الطرق.

وتابع «أبوليمون» أعمال الرصف ووجه بتطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى وتطوير الأرصفة على جانبي الشارع ودهان البلدورات لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي للعاصمة، مشدداً بتكثيف الأعمال وتذليل العقبات لسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف والالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة ومراعاة الميول على مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على متابعة كافة المشروعات التي تتم على أرض الواقع بنطاق المحافظة ميدانياً للوقوف على نسب التنفيذ، مشيراً إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الانجاز، مؤكداً أن قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الاساسية التي تنفذها المحافظة باعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.