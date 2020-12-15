شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: بريطانيا تعهدت بتقديم مليون جنيه إسترليني لدعم مصر ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، تعهد المملكة المتحدة بتقديم مليون جنيه إسترليني من خلال منظمة الصحة العالمية لدعم استجابة الحكومة المصرية لفيروس كورونا.

واضافت المنظمة في بيان، ان الأموال ستعمل على تعزيز وزارة الصحة والسكان على سرعة الاستجابة، والمراقبة، ومكافحة العدوى والوقاية من فيروس كورونا، وسيسمح هذا الصندوق أيضًا لمنظمة الصحة العالمية بتوفير الإمدادات والمعدات الأساسية، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية (PPE) للعاملين الصحيين كذلك المطهرات ومعدات المختبرات مثل خزانات الأمان ومجموعات أخذ العينات والاختبارات السريعة.

وأشارت المنظمة إلى أنه من خلال الصندوق، ستوفر منظمة الصحة العالمية أيضًا تدريبًا إلكترونيًا للموظفين في فرق الاستجابة السريعة على مستوى المحافظات والمديريات. سيزودهم التدريب بالمهارات الأساسية المطلوبة للعمل في هذا المجال، بما في ذلك الكشف عن الحالات ومراقبتها، وتتبع المخالطين، ومكافحة العدوى.

ولفتت المنظمة، إلى أنه في يوليو من هذا العام، حدد السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، العناصر الرئيسية لتعاون المملكة المتحدة مع مصر في حربهما المشتركة ضد فيروس كورونا، وتعمل الحكومتان بجد لتلبية الاحتياجات الطبية الفورية لكل من مصر والمملكة المتحدة من خلال الحفاظ على تدفق التجارة الأساسية، وانه في أبريل، أوفت مصر باتفاقية تصدير مع المملكة المتحدة، حيث أرسلت شحنات من العباءات الطبية لدعم المملكة المتحدة.

فيما يتعلق بهذا المشروع المشترك الجديد، قال جيفري آدامز: «نحن ملتزمون بقيادة الطريق في دعم مصر خلال أزمة فيروس كورونا، هذا التحدي العالمي لا مثيل له، ويسعدني أن المملكة المتحدة ومصر تكثفان تعاونهما الإنمائي الثنائي في هذا الوقت، بما في ذلك بشأن القضية الحيوية للرعاية الصحية .»

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر:«ترحب منظمة الصحة العالمية بتضامن ودعم المملكة المتحدة لزيادة جهود مصر في كفاحها للتغلب على جائحة كورونا، من خلال تعزيز نظام الصحة العامة وحماية صحة شعبها.»